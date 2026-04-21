Meloni offesa da Solovyov Tajani convoca ambasciatore russo Paramonov | Parole gravissime ; solidarietà dalle opposizioni

Dopo le dichiarazioni del conduttore russo Vladimir Solovyov rivolte alla premier, il ministro degli Esteri ha convocato l’ambasciatore russo per esprimere il proprio disappunto. La vicenda ha suscitato reazioni di solidarietà da parte delle opposizioni politiche, mentre le autorità italiane hanno definito le parole del conduttore come gravissime. La situazione si inserisce in un momento di tensione tra i due paesi, con il governo che monitora attentamente gli sviluppi.

Dopo le "gravissime dichiarazioni" rese dal conduttore russo Vladimir Solovyov contro la premier, la Farnesina ha convocato l'ambasciatore per "formali proteste" È giunta immediata la reazione del Governo italiano alle offese espresse contro la premier Meloni dal conduttore televisivo russo V.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Meloni offesa da Solovyov, Tajani convoca ambasciatore russo Paramonov: "Parole gravissime"; solidarietà dalle opposizioni Notizie correlate La solidarietà della politica per l'attacco di Solovyov a Meloni. E Tajani convoca l'ambasciatore russoDopo le pesanti offese del conduttore tv russo Vladimir Solovyov alla premier Giorgia Meloni è arrivata la solidarietà di tutto il mondo politico. Insulti a Meloni dalla tv di Mosca, Tajani convoca l’ambasciatore russo. Conte: «Solidarietà». Schlein: «Inaccettabili accuse sessiste»Dopo il duro attacco di Vladimir Solovyev sulla televisione russa contro la premier Giorgia Meloni, arivano le reazioni del mondo della politica.