L’Italia ha espulso due militari russi accusati di spionaggio

L’Italia ha espulso due militari russi impiegati all’ambasciata russa, ritenuti coinvolti in attività di spionaggio. La decisione è stata comunicata giovedì dal ministro degli Esteri. I due militari sono stati dichiarati persona non grata e dovranno lasciare il paese entro un breve termine. La misura segue le indagini sui sospetti di attività di intelligence illegali.

Giovedì il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha comunicato che il governo italiano ha deciso di espellere due militari che lavoravano all’ambasciata russa in Italia accusati di spionaggio. I due, che Tajani ha identificato come Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov, dovranno lasciare Roma entro i prossimi tre giorni. Gorbachev e Astakhov sono coinvolti nell’indagine sulle attività di spionaggio russo in Italia che mercoledì ha portato all’arresto di due ex agenti dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI, parte dei servizi segreti italiani), Gavino Raoul Piras e Vincenzo Di Pasquale. Uno di questi due è... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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