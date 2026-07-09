Due ex ufficiali dei servizi segreti italiani, attivi dal 2006 al 2025, sono stati accusati di aver fornito informazioni riservate a un agente russo con immunità diplomatica. Durante il periodo, hanno ricevuto circa 4.000 euro per ogni file di dati trasmessi. Gli uomini, fino al 2017 ufficialmente sottufficiali dei carabinieri, hanno operato prima per il Sismi e poi per l'Aisi, consegnando informazioni top secret a un infiltrato russo.

Spie, agenti segreti e traditori. Per 19 anni, dal 2006 al 2025, Raoul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, ex sottufficiali dei carabinieri fino al 2017 ma dal 2006 in servizio prima al Sismi poi all'Aisi, passano info top secret a un agente russo infiltrato con immunità diplomatica, Mikkail A. del Gru, il servizio segreto dell'ex Unione Sovietica. Nonostante la pensione ottenuta a soli 46anni, Piras e gli altri sei indagati (s)vendono dati riservatissimi a un solo scopo, denaro. Mazzette da quattromila euro l'una per passare dati sul riarmo, schede e attività degli agenti italiani e inglesi sotto copertura. Nelle 28 pagine dell'ordinanza... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spie per Mosca da 19 anni: 4mila euro per ogni file

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