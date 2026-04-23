L' azienda che darà oltre 4mila euro di premio di risultato a ogni suo dipendente

Un'azienda del settore ottico ha deciso di assegnare a ogni dipendente un premio di risultato superiore ai 4.000 euro, nello specifico 4.095 euro. La decisione riguarda tutti i lavoratori dell’azienda, che riceveranno questa somma come parte di un accordo legato ai risultati raggiunti. La somma sarà distribuita nel corso dell’anno, senza specificare modalità o tempistiche.

I dipendenti di Luxottica riceveranno un premio di risultato di oltre 4mila euro (4.095 euro, per essere precisi). È quanto è stato deciso durante l’incontro avvenuto nella giornata di mercoledì 22 aprile tra i rappresentati del gruppo, le Rsu e i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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