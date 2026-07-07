Sono stati identificati alcuni agenti sotto copertura coinvolti in attività di spionaggio in favore della Russia, con piani di riarmo e informazioni sugli agenti in servizio svelati. Per ogni documento o file consegnato, venivano pagati circa 4.000 euro. Un uomo ha raccontato di aver anticipato somme di tasca propria più volte, e di aver ricevuto ordini di proseguire le operazioni, anche in relazione a questioni con il Vaticano, dove ha riferito di aver dovuto pagare una donazione a un rappresentante ecclesiastico.

«Però Miche’, dovete dirglielo, scherzi a parte: su questa storia dei soldi, sai quante volte ho anticipato di tasca mia. Poi mi dimentico. Quando tu, con il generale, mi avete detto vai avanti con il Vaticano, che me l’avete proprio scritto, io sono andato avanti, ho dovuto dare un obolo a papa Francesco». Anche se accanto a lui, su una panchina del belvedere di via di Trapasso di San Clemente a Bracciano, c’è Mikhail Astakhov, uno 007 del Gru, il temibile servizio segreto militare russo, il suo ex collega del Sismi e poi dell’Aisi Raoul Gavino Piras, 59 anni, già maresciallo dei carabinieri, pensionato dal 2012, non si fa troppi problemi a lamentarsi per i mancati compensi ricevuti per le informazioni fornite alla spia. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Chi erano le spie al soldo della Russia: svelati piani di riarmo e nomi degli 007 in servizio. Per ogni «file» 4.000 euro.

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