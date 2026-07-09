Il governo italiano ha deciso di espellere due agenti militari dell’ambasciata russa, accusati di spionaggio. La misura segue un’indagine della Procura di Roma, che ha documentato attività di intelligence illegale sul territorio nazionale. L’ambasciatore russo è stato convocato e ha ricevuto la comunicazione ufficiale. Questa decisione si inserisce in un’azione più ampia di risposta alle attività di spionaggio attribuite a funzionari russi.

Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma. Il segretario generale della Farnesina ha appena comunicato all’ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov devono lasciare Roma entro 3 giorni. «Mosca continua a usare le sue armi ibride per attaccare l’Occidente e l’Italia. Un’ingerenza grave e inaccettabile per le Istituzioni italiane e per la sicurezza nazionale», ha detto il vicepremier Antonio Tajani. Il sistema di... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Roma.corriere.it - Spie al soldo della Russia, Tajani convoca l'ambasciatore e scatta l'espulsione per gli agenti russi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chi erano le spie al soldo della Russia: svelati piani di riarmo e nomi degli 007 in servizio. Per ogni «file» 4.000 euro.Sono stati identificati alcuni agenti sotto copertura coinvolti in attività di spionaggio in favore della Russia, con piani di riarmo e informazioni...

La solidarietà della politica per l'attacco di Solovyov a Meloni. E Tajani convoca l'ambasciatore russoDopo le dichiarazioni di Vladimir Solovyov, conduttore televisivo russo, che ha rivolto pesanti offese alla premier italiana, la reazione del mondo...

Temi più discussi: Chi erano le spie al soldo della Russia: svelati piani di riarmo e nomi degli 007 in servizio. Per ogni file 4.000 euro.; La retata degli spioni al soldo di Mosca, gli indagati vendevano informazioni sensibili riguardanti l’Italia; 007 arrestati, quei nomi sotto copertura nei file rubati dalle spie. Cosa vuoi? Basta pagare; Spionaggio, la rete degli ex 007 arrestati: così si scambiavano i pizzini in strada e le micro sd in pacchetti nascosti nei muri.

Spie al soldo della Russia, Tajani convoca l'ambasciatore e scatta l'espulsione per gli agenti russiIl segretario generale della Farnesina ha appena comunicato all’ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov devono lasciare Roma entro 3 giorni. roma.corriere.it

E io che pensavo fossero i finti giornalisti al soldo della CIA... - X x.com

Chi erano le spie al servizio di Mosca: per ogni file 4.000 euro. Quello che posso dare doLe intercettazioni e le lamentele per i soldi non ricevuti ... msn.com