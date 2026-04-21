La solidarietà della politica per l' attacco di Solovyov a Meloni E Tajani convoca l' ambasciatore russo

Dopo le dichiarazioni di Vladimir Solovyov, conduttore televisivo russo, che ha rivolto pesanti offese alla premier italiana, la reazione del mondo politico italiano è stata immediata. Tutti i partiti hanno espresso solidarietà alla presidente del Consiglio, condannando le parole del conduttore. Nel frattempo, il ministro degli Esteri ha convocato l’ambasciatore russo, chiedendo chiarimenti sulla vicenda.

Dopo le pesanti offese del conduttore tv russo Vladimir Solovyov alla premier Giorgia Meloni è arrivata la solidarietà di tutto il mondo politico. "Ho fatto convocare al ministero degli Esteri l’ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyov sulla televisione russa nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza", le parole su X del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Da parte del presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana è arrivata la condanna per "i gravissimi insulti rivolti al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La solidarietà della politica per l'attacco di Solovyov a Meloni. E Tajani convoca l'ambasciatore russo Notizie correlate Nuovo attacco della Tv russa a Meloni. Pesanti insulti da Solovyev. Tajani convoca l’ambasciatoreInsulti durissimi a Giorgia Meloni , anzi irripetibili, sono partiti oggi da Vladimir Solovyev , giornalista vicino a Vladimir Putin e potente... Leggi anche: Libano, il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco ai mezzi Unifil. L’ira di Meloni: «Dovrà chiarire». Tajani convoca l’ambasciatore Altri aggiornamenti La solidarietà della politica per l'attacco di Solovyov a Meloni. E Tajani convoca l'ambasciatore russoDopo le pesanti offese del conduttore tv russo Vladimir Solovyov alla premier Giorgia Meloni è arrivata la solidarietà di tutto il mondo politico. Ho fatto convocare al ministero degli Esteri ... ilgiornale.it Giorgia Meloni, gli insulti del conduttore russo Vladimir Solovyov: «Carogna fascista, ha tradito i propri elettori candidandosi con slogan ben diversi»Dalle telecamere del Cremlino arriva un attacco frontale e volgare a Giorgia Meloni. Il conduttore russo alterna tradimenti politici a offese personali in italiano: «Vergogna della razza umana». leggo.it