Coppa del Mondo FIFA 2026 | calendario completo della Francia risultati calendario squadra confermata prossima partita orari d’inizio
Il calendario della Francia per la Coppa del Mondo FIFA 2026 è stato pubblicato, con le date delle partite e gli orari di inizio. La squadra ha confermato la propria partecipazione e sono stati annunciati i prossimi incontri. La prima partita è prevista per il 1º giugno alle 20:30. In questi minuti, sui social si sono moltiplicati commenti e polemiche riguardo alle partite e alle scelte del torneo.
2026-06-01 20:30:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: I due volte campioni della Francia puntano a fare meglio della sconfitta in finale contro l’Argentina nell’edizione 2022, quando i Bleus parteciperanno alla Coppa del Mondo FIFA 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. È probabile che tutte le partite della Francia si svolgeranno negli Stati Uniti, anche se potrebbe andare in Canada o in Messico se non vincesse il proprio girone. Saranno anche a Vancouver per gli ottavi di finale se finiranno come una delle otto migliori terze classificate delle 12 sezioni. Ecco il programma completo confermato e potenziale per la Francia alla Coppa del Mondo FIFA 2026. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Calendario Completo Mundial 2026| Horarios, Días y Sedes
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