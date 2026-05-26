Coppa del Mondo FIFA 2026 | calendario completo della Francia programma squadra confermata prossima partita orari d’inizio

Le squadre nazionali hanno annunciato il calendario ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. La Francia ha confermato la partecipazione e ha comunicato il programma delle partite, con orari d’inizio definiti. La prossima partita della selezione francese è prevista tra pochi giorni. Le date e gli orari sono stati pubblicati sui canali ufficiali e sono disponibili online.

2026-05-25 23:11:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: I due volte campioni della Francia puntano a fare meglio della sconfitta in finale contro l’Argentina nell’edizione 2022, quando i Bleus parteciperanno alla Coppa del Mondo FIFA 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. È probabile che tutte le partite della Francia si svolgeranno negli Stati Uniti, anche se potrebbe andare in Canada o in Messico se non vincesse il proprio girone. Saranno anche a Vancouver per gli ottavi di finale se finiranno come una delle otto migliori terze classificate delle 12 sezioni. Ecco il programma completo confermato e potenziale per la Francia alla Coppa del Mondo FIFA 2026. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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CALENDARIO COMPLETO del MUNDIAL 2026

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