Vittoria Estate a Fagagna tre weekend di spettacoli fra musica teatro danza e magia
A Fagagna si svolgeranno tre weekend di eventi culturali durante il mese di giugno, organizzati dall’associazione Rime Mute in collaborazione con il Comune. La rassegna, intitolata “Vittoria Estate – La musica che rinfresca”, prevede sette spettacoli tra musica, teatro, danza e magia al Teatro Vittoria.
Nasce “Vittoria Estate – La musica che rinfresca”, nuova rassegna culturale organizzata dall’associazione Rime Mute, in collaborazione con il Comune, con un calendario di sette appuntamenti in programma nel mese di giugno al Teatro Vittoria di Fagagna. Un progetto pensato per animare l’inizio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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