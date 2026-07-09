Spento il maxi incendio a Milano | pompieri al lavoro per le operazioni di bonifica
Il maxi incendio nel deposito BRT di via Don Minzoni a Milano è stato spento. I Vigili del fuoco hanno operato tutta la notte per contenere le fiamme e impedire che si diffondessero alla palazzina degli uffici e alle strutture vicine. Ora sono in corso le operazioni di bonifica dell’area interessata.
Spento il vasto incendio nel deposito Brt in via Don Minzoni a Milano: le squadre dei Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte, evitando la propagazione delle fiamme alla palazzina degli uffici e alle altre strutture adiacenti. Sono stati messi in sicurezza 30 rimorchi. Nessuna persona risulta coinvolta. Tre squadre sono al lavoro per le operazioni di bonifica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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VENTICINQUE VIGILI DEL FUOCO IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO
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