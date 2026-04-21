Fiamme alle porte di Milano | maxi incendio in un' azienda 60 pompieri al lavoro L' Arpa monitora l' aria

Nella notte a Bollate, vicino a Milano, un grande incendio ha interessato l'esterno di un'azienda che si occupa di smaltimento di materiali ferrosi. Sul posto sono intervenuti circa 60 vigili del fuoco. L'Arpa sta monitorando la qualità dell'aria per verificare eventuali conseguenze legate al rogo. L'incendio ha causato l'intervento di numerose squadre di pompieri per domare le fiamme e contenere i danni.

È stata una notte di massima allerta a Bollate (Milano), dove un imponente incendio ha divorato l'area esterna della Riam, un'azienda specializzata nella rottamazione di materiali ferrosi. Le fiamme sono divampate intorno alle 21 di lunedì, illuminando a giorno il perimetro di via Kennedy e.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Campofelice: Domato incendio Ecorek dopo 4 giorni, Arpa monitora l’impatto ambientale e la qualità dell’aria.L'incendio che ha devastato l'impianto di trattamento della plastica Ecorek a Campofelice di Roccella è stato finalmente domato alle 14 di oggi,... Incendio in azienda, rifiuti in fiamme: pompieri e carabinieri sul postoIncendio in azienda alla Green Mass Logistic di Castel Mella: in fiamme un cumulo di rifiuti in alluminio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: In fiamme un edificio industriale alle porte di Torino; Fiamme nella notte alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro; Piediluco: al via da lunedì il settimo raduno valutativo, alle porte il 40° Memorial d’Aloja; Incendio Speed Service di Beinasco, cosa è andato distrutto: le immagini riprese dall’elicottero dei vigili. Fiamme nella notte alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoroÈ stata una notte di massima allerta a Bollate (Milano), dove un imponente incendio ha divorato l'area esterna della Riam, un'azienda specializzata nella rottamazione di materiali ferrosi. Le fiamme s ... milanotoday.it Inferno al distributore di benzina: auto prende fuoco durante un rifornimento alle porte di RomaMomenti di autentico terrore presso un distributore di benzina a Monterotondo Scalo, dove in queste ore, un’automobile è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme durante le operazioni di riforniment ... msn.com Camion in fiamme sull’A1 a Bologna: autostrada chiusa e traffico in tilt - facebook.com facebook #Torino, #incendio ditta trasporti a Beinasco: fiamme confinate e sotto controllo, escluso il coinvolgimento di persone. Dal mattino impegnati 46 #vigilidelfuoco, in corso lo spegnimento degli ultimi focolai e le operazioni di bonifica [ #19aprile 18:00] x.com