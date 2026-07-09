Dopo un tamponamento, è scoppiata una sparatoria nel Foggiano. Un uomo di 22 anni, ritenuto complice, è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di San Severo. L’operazione ha portato anche al fermo di un altro sospettato coinvolto nell’episodio. Le forze dell’ordine hanno effettuato le indagini immediatamente dopo l’incidente. La sparatoria ha causato danni e paura tra i residenti. Le autorità continuano le indagini per chiarire i motivi dello scontro.

Violenza a San Severo: Arrestato Complice di Sparatoria. FOGGIA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di San Severo hanno messo in atto un’operazione mirata che ha portato all’arresto di un 22enne locale. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal G.I.P. di Foggia su richiesta della Procura, in seguito a un grave episodio di violenza avvenuto il 3 marzo scorso. Il giovane è accusato di essere complice di un 28enne, ormai noto alle Forze dell’Ordine, che aveva esploso alcuni colpi di pistola durante una lite legata a un incidente stradale. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Foggia e sono scaturite da una segnalazione ricevuta tramite il numero di emergenza 112. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sparatoria dopo un tamponamento nel Foggiano, arrestato un 22enne presunto complice.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SPARATORIA IN VIA IARUSSI A FOGGIA, ARRESTATI UN 37ENNE ALBANESE E UN COETANEO FOGGIANO

Notizie e thread social correlati

Foggia, lite in auto finisce con una sparatoria: in manette un 22enne, il complice era ai domiciliariUn 28enne ha inseguito e sparato a un 35enne dopo un incidente stradale in una città del Foggiano.

Germania, sparatoria in un liceo in Baviera: arrestato presunto autoreIn Baviera, in un liceo a Schongau, si è verificata una sparatoria che ha provocato diversi feriti.

Temi più discussi: San Severo, aprono il fuoco dopo un tamponamento: arrestato il complice del pistolero - FoggiaToday; San Severo, sparatoria dopo tamponamento: arrestato anche il complice; Spari dopo la lite per un incidente stradale a San Severo: ferito automobilista, arrestato 22enne presunto complice del killer; Spara tre colpi di pistola dopo una lite stradale, arrestato un 22enne.

San Severo, aprono il fuoco dopo un tamponamento: arrestato il complice del pistoleroArrestato a San Severo un 22enne ritenuto complice della sparatoria del 3 marzo: era ai domiciliari ed era alla guida dell'auto da cui furono esplosi i colpi ... foggiatoday.it

Fact-checking: teorie del complotto dopo sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa BiancaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump non è nuovo alle teorie che sostengono che gli attentati alla sua vita siano operazioni pilotate. Alcuni sostengono online che sia stato lo stesso Trump a ... it.euronews.com