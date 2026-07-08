In Baviera, in un liceo a Schongau, si è verificata una sparatoria che ha provocato diversi feriti. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’evento e stanno verificando il numero esatto di persone rimaste ferite. Un sospetto autore è stato arrestato. La polizia sta conducendo verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Al momento gli inquirenti stanno svolgendo le verifiche per comprendere il bilancio esatto dei feriti e ricostruire la dinamica della presunta sparatoria avvenuta nella scuola secondaria di Schongau Momenti di terrore in unliceo in Bavieraquando si è verificata una sparatoria che ha causato ilferimento di diverse persone. Al momento il bilancio si sta ancora accertando, come la gravità delle condizioni delle persone rimaste coinvolte. Secondo gli ultimi aggiornamenti,il presunto autore della sparatoria è stato arrestato. A diramare la notizia è stata la polizia tramite un comunicato. Sul posto sono intervenute prontamente oltre 15 pattuglie di polizia, e diversi elicotteri stanno sorvolando l’area. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Germania, sparatoria in un liceo in Baviera: arrestato presunto autore

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