Foggia lite in auto finisce con una sparatoria | in manette un 22enne il complice era ai domiciliari

Un 28enne ha inseguito e sparato a un 35enne dopo un incidente stradale in una città del Foggiano. Un altro uomo, di 22 anni, è stato arrestato per aver preso parte alla lite in auto, mentre il suo complice, che si trovava ai domiciliari, è stato anche lui fermato. La lite è degenerata in una sparatoria.

Lite per motivi di viabilità degenera a San Severo, nel Foggiano. Dopo un incidente un 28enne insegue un 35enne e gli spara. Arrestato il presunto complice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Foggia senza pace: maxi sparatoria allora di pranzo, ucciso Stefano Bruno, feriti padre e fratello

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