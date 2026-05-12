Caso crediti fiscali la Procura | Cellino fu ingannato Chiesta l’archiviazione

La Procura di Brescia ha chiesto l’archiviazione del caso riguardante i crediti fiscali, affermando che l’imprenditore coinvolto è stato ingannato. Secondo le indagini, i crediti fiscali sono risultati inesistenti e sono stati usati dal club calcistico per coprire parte degli obblighi fiscali relativi alla stagione 20242025. La questione riguarda quindi un’operazione finanziaria che avrebbe coinvolto un inganno nei confronti dell’imprenditore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Procura di Brescia ritiene che Massimo Cellino sia stato indotto in errore nell’operazione sui crediti fiscali poi risultati inesistenti e utilizzati dal Brescia Calcio per adempiere a parte degli obblighi tributari della stagione 20242025. Per questo motivo i magistrati hanno chiesto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Crediti inesistenti per salvare il Brescia: Massimo Cellino ingannato, la procura chiede di archiviarloBrescia, 11 maggio 2026 – Da presunto architetto di un’operazione per nascondere le magagne legate alla sua gestione del Brescia Calcio a vittima di... Cellino è stato inagannato. Chiesta l’archiviazioneLa procura di Brescia ha chiesto l’archiviazione per l’ex patron del Brescia Calcio Massimo Cellino nell’ambito dell’inchiesta per la presunta... Argomenti più discussi: Caso crediti fiscali, la Procura: Cellino fu ingannato. Chiesta l’archiviazione; Bonus ricerca e sviluppo: decadenza più breve in caso di inesistenza; Crediti pubblici: decreto dispone il tracciamento mensile delle riscossioni; Crediti fiscali inesistenti, il pm chiede l’archiviazione per Cellino: È stato ingannato. Nuccio Di Paola (@NuccioDiPaola) / Posts / X x.com Bonus casa 2026: tutte le detrazioni da sfruttare nel modello 730Bonus casa 2026 conferma detrazioni per ristrutturazioni, sicurezza e miglioramenti immobiliari con aliquote diverse tra prima e seconda casa, recupero fiscale in dieci anni tramite modello 730. edilizia.com