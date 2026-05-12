La procura di Brescia ha presentato una richiesta di archiviazione nei confronti dell’ex presidente del Brescia Calcio, Massimo Cellino. La decisione riguarda una vicenda giudiziaria a suo carico e si basa sulle indagini condotte finora. La richiesta di archiviazione implica che non ci siano elementi sufficienti per procedere con l’accusa. La vicenda si inserisce nel quadro delle attività legali legate alla gestione del club.

La procura di Brescia ha chiesto l’archiviazione per l’ex patron del Brescia Calcio Massimo Cellino nell’ambito dell’inchiesta per la presunta commercializzazione di crediti inesistenti e riciclaggio che aveva coinvolto altri 24 soggetti (14 persone giuridiche), tra cui il 25enne avellinese Gianluca Alfieri, a capo dell’omonimo gruppo con sede a Milano, in via Montenapoleone. L’inchiesta era collegata al pasticcio del mancato pagamento di contributi e stipendi del Brescia Calcio tra dicembre 2024 e febbraio 2025 effettuato in compensazione con crediti d’imposta fasulli, poi sfociato nella penalizzazione e nella retrocessione delle Rondinelle in serie C.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cellino è stato inagannato. Chiesta l’archiviazione

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