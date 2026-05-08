Londra si accende di luci per celebrare il centesimo compleanno di David Attenborough, figura nota per aver condiviso con il pubblico la bellezza e la complessità del pianeta. Nato nel 1923, il naturalista e documentarista ha dedicato gran parte della vita a raccontare la natura attraverso i suoi programmi, lasciando un’impronta duratura sulla cultura ambientalista. Nonostante le richieste di trascorrere la serata in tranquillità, la città ha deciso di rendere omaggio al suo contributo.

Se fosse stato per lui avrebbe trascorso la sera del suo compleanno a casa, bevendo un bicchiere di vino, ma Londra è illuminata dal volto di David Attenborough e dalla sua voce, dall’alba dell’8 maggio, così come il mondo lo è da quasi un secolo. E questo non può passare inosservato. Piccadilly Circus lo celebra con un video, mentre sta lì, steso su un prato, rapito dalla meraviglia di un dettaglio della natura che a chiunque altro sfuggirebbe; sui grandi schermi che sovrastano la piazza, David Attenborough studia, esplora, si immerge negli oceani e si fa strada nella giungla; ammira e sorride mente il messaggio di buon compleanno fa il giro anche della BT Tower di Fitzrovia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - David Attenborough compie 100 anni: Londra celebra l’uomo che ci ha insegnato a guardare la Terra

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