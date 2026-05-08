Il Frantoio Sociale celebra i suoi primi 50 anni

Il Frantoio Sociale ha raggiunto i 50 anni di attività, un traguardo importante per un’azienda nel settore agricolo. Fondata mezzo secolo fa, l’attività si concentra sulla produzione di olio d’oliva. Nel corso degli anni, ha mantenuto una presenza stabile nel territorio, continuando a operare con metodi tradizionali e tecnologie moderne. La celebrazione di questo anniversario si svolge con eventi e iniziative dedicate alla storia e alla crescita dell’azienda.

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Un’istituzione nel mondo agricolo. Con un traguardo speciale da celebrare, il mezzo secolo d vita. Domani alle 10, nella sede del Frantoio Sociale del Compitese (in via di Tiglio 609 a Pieve di Compito), nel Comune di Capannori, si svolgeranno le manifestazioni per il cinquantesimo anniversario della costituzione del Frantoio Sociale del Compitese, storica realtà cooperativa del territorio. L’iniziativa rappresenta un importante momento di incontro e condivisione per soci, cittadini, istituzioni e tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla crescita del Frantoio e alla valorizzazione della tradizione olivicola locale. Cinquant’anni di attività raccontano una storia fatta di collaborazione, impegno e legame con il territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Frantoio Sociale celebra i suoi primi 50 anni Notizie correlate Leggi anche: Caserta celebra i suoi medici: riconoscimenti per 40 e 50 anni di iscrizione all’Albo professionale Leggi anche: Cotolette, libri, caricature. Il "Bagutta" compie i suoi primi cento anni Panoramica sull’argomento Si parla di: Il Frantoio Sociale celebra i suoi primi 50 anni. Il Frantoio Sociale celebra i suoi primi 50 anniUn’istituzione nel mondo agricolo. Con un traguardo speciale da celebrare, il mezzo secolo d vita. Domani alle 10, nella ... lanazione.it Il Frantoio Sociale del Compitese festeggia cinquant’anni con una celebrazione nella sede di Pieve di CompitoLa mattinata di sabato 9 sarà occasione per ripercorrere le tappe della storia e ricordare le persone che ne hanno segnato il cammino ... luccaindiretta.it