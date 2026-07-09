Sostenibilità | Tasca A2a ‘necessaria per competitività pmi per questo le formiamo sul tema’

Da quotidiano.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A2a ha avviato un progetto dedicato alle piccole e medie imprese per promuovere la sostenibilità e supportare la transizione ecologica. L’obiettivo è rafforzare la competitività delle imprese attraverso programmi di formazione specifici sul tema. La strategia mira a favorire un cambiamento pratico e concreto nelle aziende di dimensioni più contenute, con attenzione alle esigenze di settore e alle modalità di implementazione delle pratiche sostenibili.

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“Tra gli impegni di A2a c’è anche il progetto per una giusta transizione, rivolto in particolare alle piccole e medie imprese. Per consolidare ulteriormente il nostro rapporto con le realtà del territorio, diamo loro la possibilità di apprendere le tematiche di sostenibilità che oggi tutti i grandi player nel panorama internazionale e nazionale richiedono ai fornitori e che rappresentano dunque un elemento competitivo. Anche questo progetto è una testimonianza del ruolo che ci siamo assegnati, non solo quello di soggetto industriale primario ma anche di attore con una connessione forte e stretta con i territori su cui lavoriamo. Questo è un motivo di orgoglio per noi tutti”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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