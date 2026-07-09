La sindaca ha sottolineato che A2a investe nel territorio non solo in dividendi, ma anche in progetti sociali, economici e ambientali. Tra le iniziative citate ci sono il recupero del calore e dell’energia dai data center, il car sharing con guida autonoma elettrica e altre sperimentazioni in corso. Questi interventi sono stati presentati come parte di un impegno per la sostenibilità e l’innovazione locale.

“A2a non è solo dividendi, è investimenti, sia di carattere sociale che economico e ambientale. Tra questi ultimi ricordo quelli legati al recupero del calore e dell’energia dei data center, ma c’è poi anche il car sharing con guida autonoma elettrica e altre sperimentazioni che sul territorio contano”. Così Laura Castelletti, Sindaca di Brescia, nel corso della presentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia di A2a. Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sostenibilità: sindaca Castelletti, con A2a innovazioni e investimenti sul territorio

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