Sostenibilità Tasca A2a | Rapporti con fornitori per oltre 600 milioni di euro nel bresciano
Un'azienda ha presentato il suo dodicesimo bilancio di sostenibilità territoriale per la città di Brescia. Nel documento si evidenzia che i rapporti con i fornitori nel bresciano superano i 600 milioni di euro. L'azienda sottolinea che questo bilancio rappresenta la continuità del rapporto con il territorio, che dura da 18 anni, dall'inizio delle sue attività nella zona.
Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Presentare il 12° bilancio di sostenibilità territoriale relativo alla città di Brescia “ha un valore per noi inestimabile, perché rappresenta la testimonianza della continuità del nostro legame - lungo 18 anni, ossia da quando è A2a nata - con il territorio bresciano. Quest'anno presentiamo dei dati ulteriormente indicativi da questo punto di vista: abbiamo più di 600 milioni di euro di rapporti con i fornitori, ossia di acquisti e altri tipi di ordini che poi impieghiamo nella nostra attività. Credo che rappresenti una dimensione molto importante per il territorio bresciano e che sia la conferma della posizione che ha A2a. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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