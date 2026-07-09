Sostenibilità Mazzoncini A2a | Primo operatore nel teleriscaldamento e secondo in campo energetico

L'azienda si posiziona come il principale operatore nel settore del teleriscaldamento e al secondo posto nel mercato energetico nazionale. È l'unica di grandi dimensioni, insieme a un'altra grande azienda, a integrare completamente la generazione di energia con le reti di distribuzione e il mercato. I dati indicano una crescita continua di questa realtà, che ha raggiunto una posizione di rilievo nel settore energetico del Paese.

“Questi dati fotografano la crescita continua di un'azienda che oggi è diventata la seconda azienda del Paese nel campo energetico, l'unica di grandi dimensioni, insieme a Enel, ad essere nella parte energetica completamente integrata nella generazione delle reti Enel e nel mercato. Siamo poi il primo operatore sul teleriscaldamento dal punto di vista del calore distribuito e rimaniamo un grande operatore in tanti altri settori. Stiamo continuando il nostro percorso di crescita”. Lo ha detto Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia del Gruppo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sostenibilità, Mazzoncini (A2a): Primo operatore nel teleriscaldamento e secondo in campo

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