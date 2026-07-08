Il bilancio di sostenibilità territoriale 2025 del Gruppo A2a per l'area bresciana indica che nel 2025 sono stati distribuiti quasi 900 milioni di euro di valore. La comunicazione è stata resa nota oggi e riguarda i risultati economici e ambientali dell’azienda nel territorio. Non sono stati forniti dettagli specifici sui criteri di distribuzione o sulle modalità di calcolo del valore. La notizia si concentra sui dati generali relativi alla regione.

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Il bilancio di sostenibilità territoriale 2025 del Gruppo A2a relativo all'area bresciana “è piuttosto imponente. Raggiungiamo infatti quasi un miliardo di valore distribuito sul territorio (891 mln), con 614 milioni di euro destinati ai nostri fornitori - un numero che dà un'idea del rapporto molto stretto che abbiamo con il territorio - e 90 milioni di dividendi. Abbiamo poi messo a terra 300 milioni di euro di investimenti nella provincia di Brescia, il 5% in più dell'anno scorso, destinati al ciclo idrico, al teleriscaldamento, alle reti elettriche e alle infrastrutture che servono per la competitività futura del nostro territorio”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, Mazzoncini (A2a): "Quasi 900 milioni di valore distribuito nel bresciano nel 2025"

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