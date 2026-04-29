L’assemblea di A2a ha confermato il terzo mandato di Renato Mazzoncini come amministratore delegato, con una rotta orientata verso l’Europa. La società lombarda ha anche confermato alla presidenza Roberto Tasca. La decisione è stata comunicata durante la riunione degli azionisti, che ha approvato la gestione corrente e il nuovo mandato di Mazzoncini per il prossimo periodo.

Terzo mandato a trazione europea per Renato Mazzoncini (in foto) alla guida di A2a. L'assemblea dell'utility lombarda ha confermato il vertice del gruppo che vede ancora alla presidenza Roberto Tasca. Un nuovo corso in cui il gruppo esclude acquisizioni di portafogli clienti, ma si candida al consolidamento del settore (anche a livello europeo) grazie alla sua posizione di secondo operatore dopo Enel. «In questo momento non sto vedendo in giro portafogli clienti particolarmente interessanti», ha detto Mazzoncini a margine dell'assemblea. «Abbiamo 3,6 milioni di clienti e abbiamo nel piano di raggiungere 5 milioni. Nel momento in cui hai dei target di crescita, è normale che questa possa essere sia organica che inorganica», ha proseguito.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A2a fa rotta sull'Europa: partito il Mazzoncini ter

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