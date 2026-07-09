La Life Company A2A ha presentato a Brescia il dodicesimo bilancio di sostenibilità territoriale del Gruppo. Tra i dati principali emersi quasi 900 milioni di euro di valore generato per il territorio, 301 milioni di euro di investimenti, 851 mila tonnellate di CO2 evitate grazie agli impianti sul territorio e alla raccolta differenziata e 31 mila tra studenti e docenti coinvolti nei progetti di educazione ambientale. È proseguita anche l’attività di educazione e informazione: nell'anno scolastico 2025-2026, infatti, A2A ha coinvolto nel territorio bresciano circa 31 mila tra studenti e docenti attraverso le proprie iniziative. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Brescia.

© Quotidiano.net - Sostenibilità: A2A presenta a Brescia XII bilancio territoriale, quasi 900 mln di valore generato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sostenibilità, Mazzoncini (A2a): "Quasi 900 milioni di valore distribuito nel bresciano nel 2025"Il bilancio di sostenibilità territoriale 2025 del Gruppo A2a per l'area bresciana indica che nel 2025 sono stati distribuiti quasi 900 milioni di...

Brescia, A2A è un laboratorio di innovazione: “Generati 900 milioni di valore per il territorio”Il report indica che, fino a luglio 2026, l’azienda ha prodotto circa 900 milioni di euro di valore per il territorio, attraverso investimenti per...

Temi più discussi: Sostenibilità: A2A presenta a Brescia XII bilancio territoriale, quasi 900 mln di valore generato; Sostenibilità, Mazzoncini (A2a): Quasi 900 milioni di valore distribuito nel bresciano nel 2025; Sostenibilità, Tasca (A2a): Rapporti con fornitori per oltre 600 milioni di euro nel bresciano; Basket, nasce A2A Leonessa Brescia: sostenibile e ambiziosa.

Sostenibilità, Mazzoncini (A2a): Primo operatore nel teleriscaldamento e secondo in campo energeticoQuesti dati fotografano la crescita continua di un'azienda che oggi è diventata la seconda azienda del Paese nel campo energetico, l'unica di grandi dimensioni, insieme a Enel, ad essere nella parte ... quotidiano.net

A2a a Brescia: 891 milioni di valore generato nel 2025, in crescita del 63%Nel 2025, il Gruppo A2A ha generato a Brescia e provincia un valore economico complessivo di 891 milioni di euro, registrando una crescita notevole del 63% rispetto all'anno precedente. Nello stesso p ... it.blastingnews.com

Bogliaco di Gargnano - La 76ª CentoMiglia del Garda è stata presentata a Villa Bettoni, nel comune, svelando il programma dell’edizione 2026 e le principali novità tecniche che accompagneranno la regata in uno dei weekend cruciali del calendario velico su x.com