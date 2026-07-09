Il report indica che, fino a luglio 2026, l’azienda ha prodotto circa 900 milioni di euro di valore per il territorio, attraverso investimenti per 301 milioni di euro. Sono stati evitati circa 851 mila tonnellate di CO2 grazie agli impianti e alla raccolta differenziata. Inoltre, circa 31 mila studenti e docenti hanno partecipato a progetti di educazione ambientale. I dati si riferiscono alle attività condotte in un’area specifica, considerata un laboratorio di innovazione nel settore energetico e ambientale.

Brescia, 9 luglio 2026 – Quasi 900 milioni di euro di valore generato per il territorio, 301 milioni di euro di investimenti, 851 mila tonnellate di Co2 evitate grazie agli impianti sul territorio e alla raccolta differenziata, 31 mila tra studenti e docenti coinvolti nei progetti di educazione ambientale. Sono alcuni dei numeri del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia del Gruppo A2A, dodicesima edizione, presentato dal presidente e dall’amministratore delegato di A2A, Roberto Tasca e Renato Mazzoncini, alla presenza della sindaca Laura Castelletti ma anche di Lorenzo Pregliasco (YouTrend) e della presidente Gefran Maria Chiara Franceschetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Brescia.

© Ilgiorno.it - Brescia, A2A è un laboratorio di innovazione: “Generati 900 milioni di valore per il territorio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sostenibilità, Mazzoncini (A2a): "Quasi 900 milioni di valore distribuito nel bresciano nel 2025"Il bilancio di sostenibilità territoriale 2025 del Gruppo A2a per l'area bresciana indica che nel 2025 sono stati distribuiti quasi 900 milioni di...

Piemonte, A2A investe 60 milioni: boom di risorse per il territorioA partire da quest'anno, una società energetica ha annunciato un investimento di 60 milioni di euro destinato a 52 comuni nella provincia di Cuneo.

Temi più discussi: Brescia, A2A è un laboratorio di innovazione: Generati 900 milioni di valore per il territorio; A2a, nel 2025 generati quasi 900 milioni per il territorio di Brescia; A2A, a Brescia quasi 900 milioni di valore generato: investimenti, innovazione e sostenibilità al centro; A2A, quasi 900 milioni di valore per Brescia: investimenti, ambiente e innovazione nel bilancio 2025 - Radio Bruno.

Brescia, A2A è un laboratorio di innovazione: Generati 900 milioni di valore per il territorioPresentato il bilancio di Sostenibilità 2025, fatti investimenti oltre i 300 milioni di euro. Il presidente e dall’amministratore delegato di A2A, Roberto Tasca: Qui sperimentiamo i modelli del futur ... ilgiorno.it

A2A, a Brescia 301 milioni di investimenti: valore generato vicino a 900 milioniIl bilancio di sostenibilità territoriale 2025 conferma la città come laboratorio dell'innovazione del gruppo. Crescono del 63% il valore economico prodotto e ... repubblica.it