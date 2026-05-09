Dopo aver concluso la Parigi-Roubaix lo scorso 12 aprile, il ciclista belga Wout van Aert è tornato in gara questa domenica durante una tappa del Giro d’Italia. Van Aert aveva ottenuto una vittoria significativa nella classica, battendo in volata Tadej Pogacar al Velodromo. La sua presenza sulla strada ha attirato l’attenzione degli spettatori, dato che non gareggiava da circa un mese.

Wout van Aert ha gareggiato per l’ultima volta lo scorso 12 aprile, quando ha firmato una delle imprese più belle della propria carriera: il fuoriclasse belga è riuscito a domare il pavé, ha battuto Tadej Pogacar in volata al Velodromo e ha vinto la Parigi-Roubaix. Neanche un mese fa, il 31enne ha alzato al cielo la Pietra che incorona il trionfatore dell’Inferno del Nord e ha chiuso un cerchio, meritandosi la seconda Classica Monumento nel proprio palmares dopo la Milano-Sanremo 2020. Il portacolori del Team Visma Lease a Bike ha deciso di prendersi un po’ di riposo e il programma originario prevedeva un ritorno in scena su strada soltanto...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Wout van Aert stupisce e torna in gara dopo la Parigi-Roubaix: corsa a sorpresa nella domenica del Giro d’Italia

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: La Parigi-Roubaix a Wout Van Aert, battuto in volata Tadej Pogacar

Parigi-Roubaix: Pogacar beffato in volata da Wout Van AertAGI - Wout Van Aert ha vinto la 123ª edizione della Parigi-Roubaix, conquistando una delle "classiche monumento" più iconiche del ciclismo.

Altri aggiornamenti

Ciclocross, infortunio a Wout van Aert: il belga soffre di un forte gonfiore alla cavigliaLa caduta, l’infortunio e la preoccupazione. L’incidente occorso a Wout van Aert nel corso della quinta tappa del circuito Exact Cross 2025-2026 di ciclocross sta tenendo in apprensione – e non poco – ... oasport.it

Ciclocross, caduta e ritiro a Mol per Wout van Aert: brutta botta al ginocchio destroNel corso della quinta tappa del circuito Exact Cross 2025-2026 di ciclocross è caduto ed è stato costretto al ritiro il belga Wout van Aert: sotto la bufera di neve di Mol, in Belgio, il padrone di ... oasport.it