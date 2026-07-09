Sony Totoki vende azioni dopo lo stop ai dischi | titolo in rialzo

Un dirigente di Sony ha venduto azioni poche ore dopo l’annuncio della sospensione della produzione di dischi. La cessione è stata registrata nel documento SEC, a 48 ore dall’annuncio ufficiale. Lo stesso giorno, altri due top manager hanno venduto le proprie azioni. Nel frattempo, le azioni di PlayStation sono salite fino al 7%, prima di registrare un calo.

Il documento SEC certifica la cessione a 48 ore dall’annuncio, ma lo stesso giorno hanno venduto altri due vertici e le azioni PlayStation avevano appena guadagnato fino al 7%. Il CEO di Sony Group Hiroki Totoki ha ceduto 225.000 azioni della società per circa 4,73 milioni di dollari, operazione datata 3 luglio 2026 e formalizzata in un documento depositato presso la SEC – appena due giorni dopo l’annuncio che ha scosso l’ecosistema PlayStation, quello dello stop alla produzione di dischi fisici per i nuovi giochi a partire da gennaio 2028. Una coincidenza temporale che si presta facilmente a una lettura sola: quella di un vertice che monetizza in fretta prima che il malcontento del pubblico si scarichi sul valore delle azioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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