Sondaggi politici il campo largo ringrazia Vannacci e allunga | vantaggio di due punti e mezzo sulle destre

Il campo largo incrementa il suo vantaggio nei sondaggi, ora di due punti e mezzo rispetto alle destre. La coalizione di governo mantiene stabile la propria posizione nella Supermedia di YouTrend, con i partiti progressisti in crescita. Nel frattempo, il centrodestra registra una diminuzione di quasi un punto percentuale nelle ultime due settimane. La coalizione di centro-sinistra ringrazia anche Futuro Nazionale, che ha contribuito all’allungamento del vantaggio.

Il campo largo ringrazia Futuro Nazionale e allunga nei sondaggi sula coalizione di governo. I partiti del fronte progressista restano stabili nella Supermedia di YouTrend per Agi e allungano così sul centrodestra, che perde quasi un punto percentuale nelle ultime due settimane. E qui entra in gioco il partito di Roberto Vannacci, perché il calo della coalizione di governo è esattamente uguale alla crescita dei consensi di Futuro Nazionale. Il partito del generale è ormai davanti alla Lega secondo i sondaggi, salendo sopra il 6% grazie a un incremento dello 0,9%, come detto la stessa percentuale persa dal centrodestra. Il Carroccio, invece, perde ancora lo 0,4% e scende al di sotto del 6%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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