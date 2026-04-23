sondaggi politici anche senza leader il campo largo resta in vantaggio sulle destre

Una recente Supermedia di assestamento, secondo gli analisti di YouTrend, mostra come il campo largo mantenga un vantaggio netto sulle forze di destra, anche in assenza di leader riconoscibili. I dati raccolti indicano che le forze di centrosinistra e le coalizioni di centrosinistra si mantengono in testa rispetto alle opposizioni di destra, senza che la presenza di figure di spicco influenzi significativamente gli ultimi risultati.

Una Supermedia di assestamento, come viene definita dagli stessi sondaggisti di YouTrend. Il che vuol dire che la situazione dei sondaggi tende ormai a stabilizzarsi dopo gli scossoni che hanno seguito il referendum sulla giustizia e il conseguente terremoto interno al governo, con le dimissioni chieste e ottenute dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nei confronti di ministri e sottosegretari. L’ultima Supermedia di YouTrend per Agi evidenzia anche un altro elemento, in questo quadro di assestamento: il campo largo resta avanti, anche se di poco, rispetto alla coalizione di governo, pur non avendo ancora scelto un leader e non avendo quindi una sola figura di riferimento.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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