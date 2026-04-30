Sondaggi politici il campo largo allunga | massimo vantaggio sulle destre dall’inizio della legislatura

I sondaggi politici più recenti mostrano che il fronte progressista ha ampliato il proprio vantaggio rispetto alla coalizione di governo, secondo i dati raccolti dalla Supermedia di YouTrend per Agi. Da inizio legislatura, questa distanza si è progressivamente allargata, confermando una tendenza in crescita per il campo largo, che comprende diverse forze politiche di centrosinistra e centrosinistra. I risultati sono stati diffusi nelle ultime analisi pubblicate online.

Il campo largo allunga. Aumenta il vantaggio del fronte progressista sulla coalizione di governo negli ultimi sondaggi, stando alla Supermedia di YouTrend per Agi. La novità principale che emerge dalle ultime rilevazioni è che il campo largo riesce a distanziare il centrodestra, allargando il suo vantaggio – dopo il sorpasso delle scorse settimane – a un punto esatto. Si tratta, sottolineano i sondaggisti, del margine più ampio registrato in questa legislatura dalle opposizioni nei confronti della coalizione di governo, pur restando esiguo. Per quanto riguarda i singoli partiti, si registrano pochi movimenti nel confronto rispetto a due settimane fa, fatta eccezione per la risalita di Avs che si riavvicina alla Lega.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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