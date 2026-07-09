Smottamenti nell’editoria Mario Orfeo lascia Repubblica

Mario Orfeo ha lasciato la direzione del quotidiano, segnando una svolta nell’editoria. La sua uscita segue un lungo percorso professionale nel settore. Nel frattempo, il primo numero di un nuovo progetto editoriale è stato pubblicato il 29 luglio. La testata presenta contenuti vari, tra cui le storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago, offrendo una selezione di fumetti e illustrazioni.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Nella settimana in cui la commissione di vigilanza Rai decade per le dimissioni di tutti i suoi membri dopo anni di immobilsmo, accade che il direttore di Repubblica Mario Orfeo annunci le sue dimissioni per passare alla direzione editoriale di Quotidiano nazionale, che riunisce le testate Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione e che da pochi mesi è in mano a Leonardo Del Vecchio. Nel pomeriggio di ieri Orfeo, che era subentrato a Maurizio Molinari, ha spiegato la scelta alla redazione di largo Fochetti citando i tagli al budget e il piano di prepensionamenti cui starebbe lavorando il nuovo editore. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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