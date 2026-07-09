Mario Orfeo lascia la direzione di Repubblica Ecco dove andrà
Mario Orfeo ha lasciato la guida di Repubblica, dove era arrivato nel 2024. Nato nel 1966, aveva precedentemente diretto il Mattino e lavorato in Rai.
Mario Orfeo ha lasciato la direzione di Repubblica. Classe 1966, era arrivato al timone del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari nel 2024 dopo aver diretto il Mattino e dopo una carriera in Rai. Nel suo futuro c’è la direzione editoriale di Qn, gruppo appena rilevato da Leonardo Maria Del Vecchio. Leonardo Maria Del Vecchio (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it
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