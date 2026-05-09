Un rappresentante di una associazione dedicata alla SLA ha dichiarato che la presenza di una statua del Papa Leone ha portato un senso di rinvigorimento tra i pazienti e i loro familiari. La malattia, nota come sclerosi laterale amiotrofica, è considerata molto impegnativa e può provocare sentimenti di sconfitta. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un evento tenutosi a Roma.

Roma, 9 mag. (Adnkronos Salute) - "Affrontare la sclerosi laterale amiotrofica (Sla) è molto difficile e, a volte, può far emergere un senso di sconfitta che sembra non finire mai. Oggi siamo qui perché Papa Leone possa ridare forza ai nostri cuori: con il cuore si possono raggiungere risultati straordinari. La sua presenza, la sua preghiera e la sua benedizione sono per noi molto importanti". Così Mario Sabatelli, direttore del Centro clinico NeMO Roma 'Armida Barelli' del Policlinico Gemelli, durante il corteo organizzato da Aisla in occasione dell'Assemblea nazionale 2026 dell'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, oggi a Roma.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sla, Sabatelli (Nemo Roma): "Presenza di Papa Leone ridà forza ai nostri cuori"

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