Malattie rare | Conte Nemo ‘con Ovunque vicini’ televisite e follow up per persone con Sla’
Il progetto ‘Ovunque vicini’ mira a fornire assistenza alle persone con Sla in aree remote e difficili da raggiungere. Si tratta di un'iniziativa promossa dal Network Nemo, che prevede visite domiciliari e attività di follow-up per garantire un supporto continuo. La proposta si rivolge a pazienti che spesso incontrano ostacoli nell'accesso ai servizi sanitari e sociali. La campagna si svolge anche attraverso trasmissioni televisive dedicate, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione delle persone affette da questa malattia.
“Il progetto ‘Ovunque vicini’ vuole raggiungere le persone con Sla nei territori più difficili. Il cuore dell’iniziativa è l'App Isa” che consente l’accesso alla prenotazione “di una televisita con l'obiettivo di potenziare le risorse sanitarie del territorio, affinché la cura sia equa e accessibile in tutti i distretti, indipendentemente da dove la persona viva”. Così Amelia Conte, direttore clinico del progetto ‘Ovunque vicini’ e neurologa del Centro clinico Nemo di Roma-policlinico ‘Gemelli’, descrive lo scopo del progetto - promosso da Aisla – Associazione Italiana sclerosi laterale amiotrofica, in partenariato con Fondazione Serena, Centri clinici Nemo - presentato a Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Malattie rare: Conte (Nemo), con Ovunque vicini televisite e follow up per persone con Sla
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