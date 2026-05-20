Malattie rare | Conte Nemo ‘con Ovunque vicini’ televisite e follow up per persone con Sla’

Il progetto ‘Ovunque vicini’ mira a fornire assistenza alle persone con Sla in aree remote e difficili da raggiungere. Si tratta di un'iniziativa promossa dal Network Nemo, che prevede visite domiciliari e attività di follow-up per garantire un supporto continuo. La proposta si rivolge a pazienti che spesso incontrano ostacoli nell'accesso ai servizi sanitari e sociali. La campagna si svolge anche attraverso trasmissioni televisive dedicate, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione delle persone affette da questa malattia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui