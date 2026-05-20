Malattie rare | Conte Nemo ‘con Ovunque vicini’ televisite e follow up per persone con Sla’

Da quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto ‘Ovunque vicini’ mira a fornire assistenza alle persone con Sla in aree remote e difficili da raggiungere. Si tratta di un'iniziativa promossa dal Network Nemo, che prevede visite domiciliari e attività di follow-up per garantire un supporto continuo. La proposta si rivolge a pazienti che spesso incontrano ostacoli nell'accesso ai servizi sanitari e sociali. La campagna si svolge anche attraverso trasmissioni televisive dedicate, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione delle persone affette da questa malattia.

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“Il progetto ‘Ovunque vicini’ vuole raggiungere le persone con Sla nei territori più difficili. Il cuore dell’iniziativa è l'App Isa” che consente l’accesso alla prenotazione “di una televisita con l'obiettivo di potenziare le risorse sanitarie del territorio, affinché la cura sia equa e accessibile in tutti i distretti, indipendentemente da dove la persona viva”. Così Amelia Conte, direttore clinico del progetto ‘Ovunque vicini’ e neurologa del Centro clinico Nemo di Roma-policlinico ‘Gemelli’, descrive lo scopo del progetto - promosso da Aisla – Associazione Italiana sclerosi laterale amiotrofica, in partenariato con Fondazione Serena, Centri clinici Nemo - presentato a Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Malattie rare: Conte (Nemo), con Ovunque vicini televisite e follow up per persone con Sla

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