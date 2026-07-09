siracusa e trapani deferite al tribunale federale nazionale

Siracusa e Trapani sono state deferite al Tribunale Federale Nazionale. La decisione è arrivata dopo segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario. La procedura riguarda presunte irregolarità nelle gestione economica. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli delle accuse. Le due società sono state invitate a presentare le proprie difese. La decisione definitiva sarà presa dopo le eventuali verifiche e audizioni previste dal procedimento.

Il procuratore federale, a seguito di segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare le società Trapani e Siracusa nonché i rispettivi legali rappresentanti per una serie di violazioni di natura amministrativa. Per quanto riguarda il Trapani "Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Valerio Chiarelli, rispettivamente presidente, procuratori della società e dirigente della società, sono stati deferiti per non aver provveduto, entro il termine del 31 maggio 2026, al deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione in merito alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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