Chieti calcio arriva la sentenza del tribunale federale | nessuna penalizzazione

Il tribunale federale nazionale ha depositato il 30 aprile una sentenza riguardante il Chieti Fc. La decisione prevede tre mesi di inibizione per il presidente del club e una sanzione di 5.000 euro per la società. Nessuna penalizzazione in termini di punti viene applicata alla squadra, che può continuare la sua attività senza ulteriori restrizioni. La sentenza riguarda specificamente questioni legate alla gestione del club e alle responsabilità del suo massimo rappresentante.

Boccata d'ossigeno per il Chieti Fc: nessun punto di penalizzazione per il club neroverde. La sentenza del tribunale federale nazionale depositata in data 30 aprile ha disposto 3 mesi di inibizione al presidente Gianni Di Labio e 5mila euro di ammenda per la società. Nessun punto di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Chieti Calcio ancora senza stipendi: salta l’ennesima scadenza, in arrivo 4 punti di penalizzazioneIntanto la società spera di saldare almeno parte degli arretrati prima della sfida di domenica all’Angelini contro il Termoli Un altro rinvio,... Verso la penalizzazione del Chieti. Recanatese in attesa. Novità in classifica?L’attesa per conoscere se la penalizzazione del Chieti sarà ufficializzata o meno sta diventando snervante. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calcio serie D, il Chieti vince a Senigallia ma ora arriva la penalizzazione, pari per Teramo, L'Aquila e Giulianova; Chieti sempre più nei guai, quando arriva la penalità? Recanatese e Castelfidardo sperano; Scheda squadra Chieti 1922; Chieti calcio, condanna definitiva per Altair D’Arcangelo: un anno per bancarotta. Qui Vigor Senigallia. Arriva il Chieti con il coltello tra i dentiUltimo atto al Bianchelli, ma non sarà una passeggiata per la Vigor di Clementi che affronterà un Chieti motivato... Ultimo atto al Bianchelli, ma non sarà una passeggiata per la Vigor di Clementi ... sport.quotidiano.net Vigor Senigallia-Chieti 2-3La Vigor Senigallia rimonta il Chieti dal doppio svantaggio ma perde nei minuti finali. Gli abruzzesi, affamati di salvezza, passano 2-3. Le speranze di playoff dei rossoblu, complici i risultati emer ... senigallianotizie.it L’Academy L’Aquila Calcio conquista una vittoria per 2-0 contro la Gladius Pescara e stacca il pass per la semifinale, dove affronterà il Chieti Calcio. La gara d’andata è in programma martedì 5 maggio allo stadio Stadio Gran Sasso d’Italia, con calcio d’inizi - facebook.com facebook