La Reggina ha presentato un ricorso presso il Tribunale Federale Sportivo contro l’ACR Messina, contestando alcune irregolarità specifiche. La disputa riguarda presunte violazioni delle norme sportive che coinvolgono entrambe le società. In attesa di una decisione, il Tribunale può decidere di sospendere temporaneamente i festeggiamenti del Girone I fino alla conclusione del procedimento. La vicenda si svolge nel contesto delle competizioni del campionato di calcio.

? Cosa scoprirai Quali irregolarità specifiche ha contestato la Reggina nel ricorso?. Come può il Tribunale Federale bloccare i festeggiamenti del Girone I?. Chi dovrà rispondere delle anomalie nel tesseramento dei calciatori?. Perché la classifica del Girone I rischia di essere stravolta domani?.? In Breve Esposto depositato dalla Reggina il 20 aprile scorso presso la Procura Federale.. Richiesta di sospensione cautelare delle fasi successive del girone I di Serie D.. Contestazioni riguardano le procedure di iscrizione e tesseramento calciatori dell'ACR Messina.. Decisioni del Tribunale Federale potrebbero modificare l'attuale ordine della classifica sportiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggina al Tribunale Federale: ricorso contro l’ACR Messina

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