La cooperativa Sir Safety Perugia ha annunciato il suo impegno nel promuovere il modello delle cooperative sportive. L’azienda, nota per i successi nel settore della pallavolo, si concentra ora sulla crescita dello sport dilettantistico in Umbria. La collaborazione con Legacoop mira a sviluppare iniziative e progetti per sostenere le attività sportive a livello locale. La cooperativa intende rafforzare il ruolo delle realtà sportive come parte integrante della comunità.

Dalla pallavolo dei grandi successi, alla sfida del futuro dello sport dilettantistico umbro. L’esperienza della cooperativa Sir Safety Perugia è stata il punto di partenza dell’evento “Valori in Campo”, promosso ad Assisi da Legacoop, Legacoop Umbria e Sir Safety Perugia per presentare la cooperativa sportiva come modello di crescita, partecipazione e sostenibilità per le realtà sportive del territorio. La Sir associata a Legacoop Umbria dal 20 luglio 2011 e protagonista di primo piano della pallavolo internazionale, ci ha raccontato una storia sportiva e imprenditoriale, un punto centrale per la promozione della cooperativa sportiva come modello per rafforzare le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive e le realtà del territorio che vogliono una base solida per crescere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sir Safety e Legacoop: "Cooperative sportive: modello da promuovere"

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La Sir sul tetto dItalia vince anche la cooperazione

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