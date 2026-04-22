La novità dei due marchi della grande distribuzione a Macfrut visita agli stand delle cooperative di Legacoop
A Macfrut, la grande fiera dedicata all’ortofrutta, si sono svolte visite agli stand delle cooperative di Legacoop e incontri con i rappresentanti di due grandi marchi della distribuzione. La manifestazione ha registrato numeri record di visitatori e di contatti commerciali provenienti da vari paesi, confermandosi come un evento di rilievo per il settore. La fiera si è conclusa con un forte coinvolgimento di operatori italiani e internazionali.
Numeri da record e contatti commerciali da tutto il mondo: Macfrut si conferma appuntamento imperdibile per l’ortofrutta romagnola. Il mondo cooperativo è tra i protagonisti della 43esima edizione della kermesse, con una delle grandi novità di quest’anno: la presenza tra gli espositori di due.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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