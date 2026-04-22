La novità dei due marchi della grande distribuzione a Macfrut visita agli stand delle cooperative di Legacoop

A Macfrut, la grande fiera dedicata all’ortofrutta, si sono svolte visite agli stand delle cooperative di Legacoop e incontri con i rappresentanti di due grandi marchi della distribuzione. La manifestazione ha registrato numeri record di visitatori e di contatti commerciali provenienti da vari paesi, confermandosi come un evento di rilievo per il settore. La fiera si è conclusa con un forte coinvolgimento di operatori italiani e internazionali.