Sinner quando gioca a Madrid? La semifinale contro Fils o Lehecka | orario e dove vederla tv e streaming

Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali del Masters 1000 di Madrid dopo aver battuto Rafael Jodar, un giovane talento spagnolo. La partita si è svolta recentemente e ora il tennista italiano si prepara a sfidare uno tra Fils e Lehecka. L'incontro si terrà a Madrid e sarà trasmesso sia in TV sia in streaming, con orari e dettagli disponibili per gli appassionati che vogliono seguire il torneo.

Jannik Sinner si sbarazza anche del talentuoso gioiello spagnolo Rafael Jodar e stacca il pass per la semifinale del Masters 1000 di Madrid. Nonostante il tifo a favore, il madrileno non riesce a.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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