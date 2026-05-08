Sinner-Ofner si vedrà su TV8 in chiaro? Orario e programma | ufficiale la decisione di Sky

Sabato 9 maggio, il match tra Jannik Sinner e Sebastian Ofner ai trentaduesimi di finale degli Internazionali d’Italia si giocherà sul campo centrale del Foro Italico. La partita sarà trasmessa in diretta su TV8, canale in chiaro. La decisione di Sky di rendere visibile l’incontro in modo gratuito è stata resa ufficiale, permettendo a un pubblico più vasto di seguire l’evento.

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Jannik Sinner aprirà la sessione serale di sabato 9 maggio sul campo centrale del Foro Italico sfidando l’austriaco Sebastian Ofner in occasione dei trentaduesimi di finale degli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 stagionale per il circuito ATP. Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, il fuoriclasse azzurro si appresta a cominciare il suo cammino sulla terra battuta di Roma nel ruolo di favorito d’obbligo per la conquista del titolo. Reduce da una incredibile sequenza di vittorie e dal record di cinque affermazioni consecutive nei Masters 1000, il numero uno al mondo sogna di arrivare fino in fondo anche davanti al pubblico di casa per arrivare al Roland Garros sulle ali dell’entusiasmo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Ofner si vedrà su TV8 in chiaro? Orario e programma: ufficiale la decisione di Sky Notizie correlate Sinner-Machac si vedrà in chiaro su TV8? Orario ATP Montecarlo e decisione ufficiale di SkyJannik Sinner ha regolato il francese Ugo Humbert al debutto nel Masters 1000 di Montecarlo e agli ottavi di finale affronterà il ceco Tomas Machac,... Sinner-Ofner si vedrà su TV8 in chiaro? Orario, programma, streamingJannik Sinner aprirà la sessione serale di sabato 9 maggio sul campo centrale del Foro Italico sfidando l’austriaco Sebastian Ofner in occasione dei... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Jannik Sinner - Sebastian Ofner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Definito l’avversario di Sinner a Roma: programma in chiaro, orario probabile, streaming; ATP Roma: fuori Tsitsipas al primo turno. Ofner prossimo avversario di Sinner; Sinner, esordio con Ofner o Michelsen. Possibile derby con Berrettini al 3° turno. Sinner, domani l’esordio agli internazionali di Roma contro Ofner: orario e dove guardarla in tv e streamingSinner debutta agli Internazionali d’Italia contro Ofner: match sabato 9 maggio sul Centrale, diretta Sky Sport e streaming NOW ... affaritaliani.it Sinner-Ofner: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Internazionali in tempo realeEsordio nel Masters 1000 italiano per il campione altoatesino: al Foro Italico la sfida nel secondo turno con l'austriaco numero 82 del ranking ... tuttosport.com Sinner-Ofner: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Internazionali in tempo reale - facebook.com facebook #Sinner- #Ofner: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Internazionali in tempo reale x.com