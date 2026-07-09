Sinner-Djokovic si vedrà in chiaro su TV8? Decisione ufficiale di Sky! Orario diverso dal previsto e streaming

La semifinale di Wimbledon 2026 tra Sinner e Djokovic sarà trasmessa in diretta su TV8, canale gratuito e accessibile a tutti. La decisione di trasmettere l'incontro sulla rete generalista è stata presa da Sky, che detiene i diritti del torneo, e riguarda anche l’orario di messa in onda, diverso da quanto previsto. La partita sarà disponibile anche in streaming. La trasmissione su TV8 non era prevista in precedenza.

La semifinale di Wimbledon 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmessa in diretta tv su TV8, gratis e in chiaro. Sky detiene i diritti del terzo Slam della stagione e aveva totale facoltà nel decidere se mandare in onda la partita sulla propria rete generalista, oppure se indirizzarla esclusivamente ai propri abbonati. Il network ha adottato la stessa metodologia perseguita da Discovery Channel per gli Australian Open e il Roland Garros, con la messa in onda sul Nove. L’appuntamento è per venerdì 10 luglio, sarà il secondo match a partire dalle ore 14.30 sul Campo Centrale. Ad aprire le danze sui sacri prati londinesi sarà il confronto tra il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del ranking ATP e favorito della vigilia) e il britannico Arthur Fery (giustiziere di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, grande rivelazione del torneo). 🔗 Leggi su Oasport.it

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