Sinner-Djokovic sarà in chiaro su TV8? Arriva la decisione di Sky! Orario diverso dal previsto e streaming

La semifinale di Wimbledon 2026 tra Sinner e Djokovic sarà trasmessa in diretta su TV8, senza costi aggiuntivi e visibile in chiaro. Sky, che possiede i diritti del torneo, ha deciso di non trasmettere l’incontro sulla propria rete generalista. L’orario della partita sarà diverso da quello previsto e sarà disponibile anche in streaming. La decisione permette a un pubblico più ampio di seguire l’evento senza abbonamenti.

La semifinale di Wimbledon 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmessa in diretta tv su TV8, gratis e in chiaro. Sky detiene i diritti del terzo Slam della stagione e aveva totale facoltà nel decidere se mandare in onda la partita sulla propria rete generalista, oppure se indirizzarla esclusivamente ai propri abbonati. Il network ha adottato la stessa metodologia perseguita da Discovery Channel per gli Australian Open e il Roland Garros, con la messa in onda sul Nove. L’appuntamento è per venerdì 10 luglio, sarà il secondo match a partire dalle ore 14.30 sul Campo Centrale. Ad aprire le danze sui sacri prati londinesi sarà il confronto tra il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del ranking ATP e favorito della vigilia) e il britannico Arthur Fery (giustiziere di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, grande rivelazione del torneo). 🔗 Leggi su Oasport.it

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