Martedì 12 maggio, nel torneo degli Internazionali d’Italia, si attende la presenza di Jannik Sinner sul campo del Foro Italico. La partita sarà trasmessa in diretta su TV8, senza possibilità di streaming. L’evento si svolge su una superficie di terra rossa e vede il giovane tennista italiano protagonista di un match importante nel calendario della manifestazione. La programmazione televisiva è confermata per l’orario in chiaro, senza ulteriori modalità di visione online.

Martedì 12 maggio Jannik Sinner sarà nuovamente protagonista negli Internazionali d’Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il n.1 del mondo affronterà Andrea Pellegrino in un derby molto speciale, valido per gli ottavi finale del torneo di Roma. Un incrocio inatteso, visto soprattutto il cammino di Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni e in grado di elevare il proprio tennis oltre ogni limite. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PELLEGRINO (NON PRIMA DELLE 15.00) La partita è fissata sul campo centrale non prima delle ore 15:00. Sarà la terzo dello schedule, che vedrà dare il via alle danze a Lorenzo Musetti e Casper Ruud alle 11:00. A seguire, non prima delle 13:00, si affronteranno la rumena Sorana Cirstea e la lettone Jelena Ostapenko, precedendo il confronto tra l’altoatesino e il pugliese.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Pellegrino sarà su TV8 oggi? Orario in chiaro, streaming non previsto

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Tre sfide azzurre in campo sulla terra di Roma: in campo #Musetti vs. Ruud per un posto ai quarti. Darderi sfida Zverev. Nel pomeriggio sarà derby #Sinner vs. Pellegrino. #ATPRoma #IBI26 x.com

ATP 1000 Roma R3: [1] J. Sinner ?? def. A. Popyrin ?? 6-2, 6-0 reddit

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