Sinner-Djokovic | di nuovo in sfida a Wimbledon in palio la finale Domani diretta tv in chiaro ecco l’orario

Domani a Wimbledon si giocherà la seconda semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sul campo centrale. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e si terrà il 10 luglio 2026. È l’ennesimo confronto tra i due tennisti, con in palio l’accesso alla finale del torneo. L’orario dell’incontro sarà comunicato nelle prossime ore.

LONDRA – La partita di domani, 10 luglio 2026, a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà la seconda semifinale ad andare in scena sul ‘Centrale’ dell’All England Lawn Tennis Club. Il programma del singolare maschile sarà aperto infatti dal match tra Alexander Zverev e il britannico Arthur Fery, che inizierà alle 14.30. Subito dopo la fine della prima semifinale, si affronteranno il numero uno del ranking Atp e il veterano serbo, orientativamente tra le 17.30 e le 18. Entrambi i match saranno trasmessi su Sky Sport ed in chiaro su TV8. Tradizionalmente, la prima semifinale dello Slam inglese vede protagonisti i giocatori scesi in campo nei quarti di finale il martedì, questa volta invece, nonostante Sinner e Djokovic abbiano giocato un giorno prima rispetto agli altri semifinalisti, il loro match sarà il secondo di venerdì. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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