Sinner-Djokovic che burlone il destino | il pronostico della semifinale

Dopo sei mesi dalla sconfitta in Australia, Jannik Sinner affronta di nuovo Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon. La presenza di Carlos Alcaraz, che non ha mai giocato a Wimbledon, non ha facilitato il percorso di Sinner verso questa fase del torneo. La partita si svolgerà sui campi dell’All England Club, con entrambe le giocatori pronti a sfidarsi per la finale.

Sei mesi dopo la beffa australiana, Jannik Sinner ritrova Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon: ecco il pronostico della semifinale. Il fatto che Carlos Alcaraz non abbia mai calcato il prato dell’All England Club non significa che Jannik Sinner abbia avuto la strada spianata, anzi. Tanto è vero che ad attenderlo, in questo caldissimo – in tutti i sensi – venerdì di inizio luglio – ci sarà un avversario che ha ben poco da invidiare al fenomeno iberico. Il campione in carica, nonché numero 1 del mondo, disputerà la semifinale di Wimbledon duellando nientepopodimeno che con Novak Djokovic, tra gli avversari peggiori in cui ci si possa imbattere in Church Road. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Novak Djokovic v Jannik Sinner Highlights | Australian Open 2026 Semifinal

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