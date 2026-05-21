Sinner al Roland Garros dall’esordio con Tabur alla possibile finale contro Djokovic | l’azzurro punta al Career Grand Slam – Il tabellone

Dopo aver vinto gli Internazionali di Roma, Jannik Sinner si prepara a partecipare al Roland Garros, il torneo del Grande Slam che ancora non ha vinto. L’azzurro ha affrontato al suo esordio un avversario sconosciuto e ora punta a raggiungere una finale contro Djokovic. Con due titoli agli Australian Open, uno a Wimbledon e uno agli US Open, Sinner mira a completare il suo palmarès con il Career Grand Slam. La sua presenza nel tabellone è già stata confermata.

Sono passati pochi giorni all’impresa storica degli Internazionali di Roma. Jannik Sinner però ha già messo nel mirino il Roland Garros, l’unico torneo Slam non ancora conquistato in carriera dopo aver già vinto due Australian Open e una volta Wimbledon e lo Us Open. L’obiettivo è il Career Grand Slam. Arriverà a Parigi oggi, 21 maggio, per dare inizio all’avventura francese con un allenamento sulla terra rossa. In attesa di scoprire la data di esordio (lunedì 25 o martedì 26), il sorteggio sorride a Sinner. Evitati gli avversari più scomodi, in assenza di Carlos Alcaraz: Zverev e Djokovic sono nella parte bassa del tabellone e potrà incrociare uno dei due solo nell’ipotetica finale del 7 giugno. 🔗 Leggi su Open.online

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Jannik Sinner reagit au forfait de Carlos Alcaraz à Roland Garros

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