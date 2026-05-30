Con l'assenza di Sinner e Djokovic, il tabellone del Roland Garros appare più aperto. Cobolli, tra i favoriti, ha mostrato buone affinità con la terra rossa e potrebbe approfittare delle assenze dei big. La mancanza di alcuni giocatori di alto livello modifica le possibilità di vittoria e rende il torneo più incerto rispetto alle edizioni precedenti. La competizione si presenta più equilibrata e aperta a diverse sorprese.

Se fino a poche ore fa il Roland Garros sembrava destinato a trasformarsi nell'ennesimo duello tra i soliti giganti del tennis mondiale, oggi lo scenario è completamente cambiato. L'eliminazione shock di Jannik Sinner ha spalancato le porte a un torneo imprevedibile, senza padroni e senza certezze. E in questo vuoto lasciato dai campioni, c'è un nome che sta emergendo con forza: Flavio Cobolli. Cobolli sogna il Roland Garros: perché può vincerlo Il romano continua a vivere il miglior momento della sua carriera e lo ha confermato anche nei sedicesimi di finale, superando in tre set l'americano Learner Tien con una prestazione solida, matura e autoritaria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cobolli può vincere il Roland Garros? Dal tabellone (senza Sinner e Djokovic) al feeling con la terra rossa: i motivi

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SINNER OUT! Chi può vincere il Roland Garros

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